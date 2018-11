Kühnert wusste davon, er hatte Nahles am Telefon mitgeteilt, dass er die Idee grundsätzlich unterstützt.

Was er nicht wusste: Nahles will erst im Herbst 2019 entscheiden, ob die Koalition ihren "Fahrplan" eingehalten hat. Erst dann soll die Partei überlegen, wie es mit der GroKo weitergeht – in etwa einem Jahr also.

Viel zu viel Zeit, die verstreicht, findet Kühnert, die große Abrechnung käme so Monate zu spät. "Wir müssen im Frühjahr schon unseren Parteitag machen. Und dort planmäßig einen neuen Parteivorstand wählen", sagt er.

Kevin Kühnert will den Showdown. Er will den Parteitag vorziehen, das ist sein Ultimatum an die GroKo, im Frühjahr will er sie sprengen.

Damit nimmt der Mann, der seiner Partei so viel zumutet wie kaum ein anderer, zum zweiten Mal Anlauf. Nach der verlorenen NoGroKo-Abstimmung im vergangenen Frühjahr stichelte er lange nur. Schließlich hatte er versprochen, den Laden nicht auseinander fliegen zu lassen. Jetzt stirbt die GroKo. Langsam, aber unaufhaltsam.

Und Kevin Kühnert, der GroKo-Jäger, will sie auf seine Weise erlegen. Sein Ziel: Die SPD darf nicht dastehen wie ein Verein von Untoten, der monatelang Spiegelstriche gezählt hat und dann feststellt, dass es nicht ganz reicht.

Wenn raus, dann mit einem Knall.

Geht es nach Kühnert, stehen bis Januar die Themen fest, mit denen die SPD in den Kampf um die Wählerstimmen ziehen will.

Am Montag entscheidet der SPD-Parteivorstand, ob der Parteitag wirklich vorverlegt wird.

Kühnerts Chancen dafür stehen allerdings schlecht. "In den Gremien wird die Strategie häufig viel ängstlicher diskutiert als an der Basis. Manche Durchhalteparolen kann ich nicht mehr hören", sagt er.

Er setzt deshalb auf die Wut der Basis. Menschen, die in der SPD eigentlich nichts zu sagen haben, die Nahles in diesem Jahr aber trotzdem schon mal an den Rand einer Niederlage gebracht haben.

Kühnerts Hoffnung: Beim Parteitag könnten sich GroKo-Gegner in einer Liste zusammenfinden, die für die Erneuerung der Partei eintritt. Die Wahlberechtigten wüssten so, wofür die Kandidatinnen und Kandidaten stehen.

Es ist der Moment gekommen, in dem Kevin Kühnert ernst machen muss. Auch seine Glaubwürdigkeit steht nun auf dem Spiel. In der Partei hält ihn so mancher ohnehin für überschätzt. Schließlich ist NoGroKo allein ja auch noch kein Konzept. Dass es danach besser wird, kann auch Kühnert nicht garantieren.

Auf Twitter machen sie sich schon über ihn, den ewigen Mahner, lustig.