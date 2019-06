Das hätte Symbolkraft in einer Zeit, in der das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft ständig beklagt wird. Mit einer Doppelspitze kann man zeigen, was passiert, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven an einem Tisch sitzen – und vielleicht aus unterschiedlichen Gründen das Gleiche vertreten.

Und auch für die großen Fragen wäre das ein Gewinn: Der Umgang mit dem Klimaschutz ist eines der drängenden Probleme der Zukunft, die Generationengerechtigkeit im Umgang mit Rente, sozialer Sicherheit, bezahlbaren Mieten ebenso.

Uns Millennials ist nicht geholfen, wenn die Alten entscheiden, wie wir nach ihrem Tod weiterleben sollen. Umgekehrt ist aber auch der Generation Ü50 nicht geholfen, wenn Twentysomethings ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Wenn die Parteispitze gleichzeitig divers und konstruktiv aufgestellt ist, kann sie viele Konflikte identifizieren, untereinander ausfechten und dann wirklich gemeinsame Lösungsansätze finden.