Denn die Unzufriedenheit der Parteilinken, das Gefühl der Basis, nicht gehört zu werden, die Entfremdung zwischen den GoKo-Verfechtern und den Gegnern, all diese Probleme hatte die SPD auch vor Kevin Kühnert. Er hat ihnen nur eine Stimme verliehen.

Mit Olaf Scholz, Vizekanzler, Verfechter der Großen Koalition und Vertreter des wirtschaftsfreundlichen Flügels der Partei, tritt außerdem der schwergewichtigste Vertreter der "weiter-so-Fraktion" der SPD an. Ohne Kühnert stehen ihm deutlich weniger prominente Kandidaten der anderen Strömungen gegenüber.

Ja, vielleicht sind sie im Ton versöhnlicher, ja, vielleicht eignen sie sich nicht so gut für öffentliches Unterhaltungsprogramm wie ein Duell zwischen Kühnert und Scholz (was Kühnert vermeiden will) – aber vielleicht eignen sie sich nicht ganz so gut dafür, wirklich auszuloten, wer die Partei sein will. Denn die "inhaltliche Einigung" von der Kühnert da spricht, die müsste ja auch ihn und seine Unterstützer abholen.