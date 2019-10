Katja Kipping will auch ständig jemanden enteignen, da hört aber kaum noch jemand zu.

Ja, bei denen erwartet man es, bei der SPD nicht. Momentan rücken aber Ideen in die gesellschaftliche Mitte, die man vorher als krass abgetan hat. Das war ja auch nach meinem Sozialismus-Interview in der "Zeit" so. Es ist spannend, wer darauf reagiert hat: Die Inhaber von BMW äußern sich ja selten öffentlich. Aber sie haben danach dem "manager magazin" ein Interview gegeben, um zu rechtfertigen, welche krassen Reichtümer sie haben

Hattest du die Provokation im "Zeit"-Interview geplant?

Ich sehe das nicht als Provokation. Aber die Wirkung habe ich geringer eingeschätzt, das gebe ich gerne zu.

Da das so gut geklappt hat: Wen willst du als nächstes enteignen – hast du eine Liste?

Nein. Aber lustigerweise gab es in den Siebzigern auf Juso-Bundeskongressen Anträge, in denen schon Reihenfolgen für die Enteignungen aufgemacht wurden. Da ging es um die Frage: Welcher Industriezweig muss als erstes in gesellschaftliche Hand? Der Toasterfabrikant ist nicht systemrelevant – Wasser- und Stromversorgung sehr wohl. Es ist gar nicht so blödsinnig, sich darüber Gedanken zu machen.