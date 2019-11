Für die beste Szene des Abends sorgte Publizist Albrecht von Lucke. Er ist ein dankbarer Talkshow-Gast, argumentiert scharf, hält Menschen vom Einschlafen ab. Über die GroKo sagte Lucke:



"Es hängt nicht das Überleben von Angela Merkel, es hängt die Stärkung der Union davon ab. Das weiß der ziemlich kluge Kevin Kühnert auch. Ich will das mal ganz deutlich sagen: Kevin Kühnert kann inständig hoffen, dass am Sonntag – und das hofft er auch, ich glaube da ist er viel klüger als wir ihn alle einschätzen, wir halten ihn für sehr klug, aber er ist noch klüger – er hofft sehr, dass diese Abstimmung am Sonntag gegen ihn ausgeht. Weil er nichts anderes wäre als der Boris Johnson der deutschen Politik. Nichts anderes wärst du! Nichts anderes!"

Wow. Das ist natürlich eine Unterstellung. Keine Frage: Der Meinung kann man sein. Aber die Art und Weise ist atemberaubend. Lucke tat so, als säße Kühnert gar nicht mit am Tisch, betonte viermal in einem Satz wie klug der junge Mann doch sei. Dann sprach er ihn direkt an, per Du: "Nichts anderes wärst du! Nichts anderes!"

Alle anderen Menschen am Tisch siezte Lucke, Kühnert duzte er. Vielleicht kennen sich die beiden. Auszuschließen ist das nicht. Komisch wirkte es trotzdem. "Du kannst ruhig schmunzeln", legte Lucke dann noch nach. Kühnert, sichtlich irritiert, entgegnet: "Ich schmunzele weniger über das Szenario."