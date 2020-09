"Es ist wichtig, dass es sitzt", sagt Marie später. Der Schweiß steht ihr noch auf der Stirn, ihr Atem geht tief. "Wenn du im Casting die perfekte Kombi präsentieren kannst, ist es vielleicht genau das, was dir die Rolle dann einbringt". Castings hat Marie Mouroum allerdings kaum noch nötig – denn die 28-jährige Berlinerin gehört derzeit zu den gefragtesten Stuntfrauen in Hollywood.

Kino wandelt sich – Helden sind nicht mehr nur männlich und weiß

An einem verregneten Dienstag im August liegt Hollywood in einem Berliner Hinterhof zwischen einer Karaokebar und einem türkischen Hammam. Hier trainiert Marie in einem kleinen Gym ihre Abfolgen. Ihr Partner an den Pratzen ist der Stuntman Aristo Luis. Beide üben Schläge und Tritte, halten sich fit.