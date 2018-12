Alkoholkonsum

Der Alkoholkonsum in Deutschland ist im Jahr 2016 gesunken – um rund ein Prozent im Vergleich zu 2015. Trotzdem ist der Konsum immer noch sehr hoch. 134 Liter trinkt im Schnitt jeder Bürger jährlich ab 15 Jahren an alkoholischen Getränken. Das macht in etwa 9,5 Liter reinen Alkohol – etwa ein Eimer voll.

