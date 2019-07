Future

Warum YouTuber und IG Metall jetzt zusammenarbeiten wollen

Wenn soziale Netzwerke die Regeln ändern, ohne ihre Nutzerinnen und Nutzer zu fragen, kann das ganze Geschäftsmodelle zerstören. Gemeinsam mit der IG Metall will eine Vereinigung von YouTubern nun für bessere Arbeitsbedingungen streiten. Es ist auch der Versuch traditioneller Gewerkschaften, sich auf junge Berufsbilder einzustellen.

Es ist kurz vor Weihnachten, als Malte zu seiner Freundin sagt: "Baby, jetzt ist es passiert."

An diesem Morgen wurde wahr, was Malte zwar für möglich gehalten, doch meist verdrängt hatte: YouTube hatte seinen Kanal gelöscht. Komplett. Dutzende Videos, knapp 40.000 Abonnenten und sieben Jahre Arbeit – einfach weg. Ohne Vorwarnung, ohne Ansprechpartner, ohne Chance auf Berufung. "Fuck", denkt Malte noch heute, mehr als acht Monate danach, laut an diesen Morgen zurück.

Dummesaulol ist das Projekt von Malte, 29, Quitschi, 28 und Rene, 45, der meist hinter der Kamera steht. Der Stil der Videos, den sie machen, lässt sich wohl am besten mit dem der berüchtigten MTV-Serie "Jackass" vergleichen. Mit einer zum Gokart frisierten und gefüllten Badewanne über eine Rampe springen? Für die drei Österreicher kein Ding. "Wir wollen all das, was man niemals tun würde, einfach machen", sagt Malte.