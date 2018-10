Die AfD, die Anti-Flüchtlings-Panik der CSU, all das hilft den Grünen. Sie sind noch am ehesten das Gegengift gegen schlechte Stimmung und die Abschottungs-Rethorik. Katharina Schulze, die Dauerlächlerin, verkörpert das so gut wie nur wenige andere.



Ihr Wahlkampf macht Spaß, denn zwischen Ökostrom und Energiewende gibt es auch mal ein Eis. "Ihr wisst ja: You can't buy happiness, but you can buy ice cream", sagt Schulze auf Instagram in die Kamera.



Robert Habeck spricht lange, oft langatmig. Schulze macht Tempo. In Ingolstadt ruht er sich kurz aus und nimmt Platz, als sie gerade hochfährt.



"Obwohl wir das sicherste Bundesland sind, obwohl wir die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren haben, hat die CSU ein Polizeiaufgabengesetz beschlossen, das alle unsere Bürgerrechte angreift! Wenn so eine Partei mir erzählt, wie Sicherheitspolitik funktioniert – da kann ich echt nur laut lachen!"



Harte Politik, aber auch Emotionen. Und immer noch ein Detail, an dem man irgendwie hängenbleibt: Heute, in Ingolstadt, ist es Schulzes Schuhwerk, Sneaker mit ihrem Spitznamen drauf. Katha.