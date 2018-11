Doch zuletzt steht noch immer die ethische Frage im Raum und sollte nicht vergessen werden: Die "normale" Feuerwehr löscht Brände und es ist ihnen egal, wer in dem Haus wohnt. Die privaten Feuerwehrleute retten nur bestimmte Häuser.

Wie gesagt: Man sollte private Feuerwehrleute nicht komplett verteufeln. Toll finden, muss man sie trotzdem nicht.

Arme Menschen dürfen nicht auf der Strecke bleiben – erst Recht nicht, wenn es um Leben und Tod geht.

Die Großbrände und die Gefahren in Kalifornien sind ein großes Stück weit menschengemacht – unter anderem durch den Klimawandel. Der kalifornische Feuerexperte Kurt Henke, langjähriger Feuerwehrchef im Bezirk Sacramento, sagt gegenüber der dpa: "Früher gab es alle sechs bis acht Jahre ein verheerendes Feuer, jetzt haben wir zwei bis vier Megabrände pro Jahr."

Und die Brände werden in den nächsten Jahren voraussichtlich eher schlimmer und häufiger. Eine Entwicklung, die wahrscheinlich schon läuft: Seit 1932 dokumentiert Kalifornien Waldbrände. Neun der zehn größten Brände haben ab dem Jahr 2000 stattgefunden. (SPIEGEL ONLINE)

Zusätzlich dringt der Mensch aber auch immer weiter in natürliche Waldbrandgebiete vor. Waldbrände sind in Kalifornien tatsächlich etwas natürliches – nur sollten sie eigentlich den Menschen nicht so tangieren, da sie in ursprünglich unbesiedelten Gebieten stattfinden. "Wir expandieren zu sehr in Regionen, wo die Feuergefahr sehr hoch ist", meint Feuerexperte Henke. Mit fast 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat.

So sind hier also doch wieder der Mensch und die Politik in der Verantwortung. Es muss mehr gegen den Klimawandel getan werden. Und der Mensch sollte akzeptieren, dass es noch Gebiete gibt, in denen die Natur stärker ist als er.