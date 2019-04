Das heißt natürlich nicht, dass Frauen aufhören sollten, Armbänder zu benutzen, Selbstverteidigungskurse zu besuchen und sich zu solidarisieren.

Wir dürfen nur nicht darauf hereinfallen, dass Armbänder oder Schwerter oder Kung Fu das Problem lösen. Sie sind nur eine Übergangslösung, ein Provisorium. Aber wenn wir uns zu sehr mit ihnen trösten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur auf sie lenken, vergessen wir, nach den Verantwortlichen zu suchen – und sie zur Verantwortung zu ziehen.

Denn es gäbe durchaus andere Vorschläge, zum Beispiel wurde diskutiert, dem GBL Bitterstoffe hinzuzufügen, so dass es nicht mehr unbemerkt in den Drink geschüttet werden kann. (ntv) Allein: Der Begriff K.o.-Tropfen beinhaltet eine Vielzahl von Substanzen, schmeckt eine bitterer, wird etwas anderes beliebter.

Die Frage, die bleibt, ist wohl: Warum können Täter überhaupt unbemerkt solche Flüssigkeiten mit in einen Club schmuggeln? Was für ein Frauenbild müssen sie haben, um Übergriffe vor sich zu rechtfertigen, ganz egal, mit welchen Mitteln sie sie begehen? Wieso müssen Frauen überhaupt ständig auf der Hut sein? Und wieso ist es am Ende immer noch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nicht vergewaltigt werden?

Das Armband ist für mich ein Symbol, es zeigt, in welcher Welt wir leben. In einer, die für Frauen noch immer gefährlich ist. In einer, in der es noch immer an uns liegt, uns zu schützen. In der Strukturen dafür sorgen, dass bestimmte Männer finden, dass Frauen und ihr Körper ihnen gehört. Und für eine Gesellschaft, die es ihnen einfach macht, indem sie Opfer immer wieder in die Verantwortung nimmt für die Taten, die sie nicht verhindert haben, weil sie es nicht konnten.