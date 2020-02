bento: Cornelius, du bist gerade im Urlaub in Thailand. Hast du überhaupt mitbekommen, was daheim passiert ist?

Cornelius Golembiewski: Ja, ich habe die Wahl beim Abendessen im Livestream verfolgt, hier sind wir ja ein paar Stunden weiter.

bento: Was sagst du dazu?

Cornelius: Das Wahlergebnis hat mich, wie wohl die meisten, total überrumpelt. Ich kann noch nicht so richtig absehen, wie es nun weitergehen wird. Eines ist aber klar: Kemmerich muss nun zeigen, dass er Gräben überwinden will und alle demokratischen Parteien zum Gespräch einladen. Also alle außer die AfD.

bento: Aber alle anderen, auch die Linkspartei?