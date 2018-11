Das Lied – der "Westerwaldmarsch" – war im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht sehr beliebt. Die Bundeswehr warnte ihre Soldatinnen und Soldaten in einem Liederbuch davor, wann und in welchem Kontext es gesungen werden kann. 2017 wurde die Verbreitung des Liederbuchs gestoppt, der "Westerwaldmarsch" soll also de facto nicht mehr von Soldaten gesungen werden.

Nun hat sich die Junge Union erstmals in einer Stellungnahme geäußert. Auch ein hessischer CDU-Politiker mischt sich ein. Der Tenor: Alles halb so wild.

1 Was sagt die Junge Union?

Auf ihrer Homepage hat die Junge Union Limburg eine Stellungnahme veröffentlicht – und spielt den Gesang herunter. Demnach hätte die Reisegruppe erst die "Kulissen des politischen Geschehens" in Berlin erkundet und habe dann in einer Kneipe "ausgelassen und stimmungsvoll getagt". Das Motto "50% Politik, 50% Party" sei bereits seit Jahrzehnten bewährt.