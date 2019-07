Trip

Quiz: Wie viele Tage Festival schaffst du?

Festivals dauern in der Regel zwei bis drei Tage. So zum Beispiel das Wireless Festival, das bald in Frankfurt am Main stattfindet: ein geiles Wochenende lang feiern, tanzen, jubeln – und wieder heim. Festivals, die eine ganze Woche dauern, sind schon eher was für Profis. Und dann gibt es so Veranstaltungen wie dieses eine Festival in Georgien, das einen ganzen Monat lang elektronische Musik in die Landschaft pumpt. Wer sich das antut, muss schon ziemlich krass drauf sein.

Denn so ein Festival zehrt an den Kräften: weniger Schlaf, weniger Hygiene, viel Tanzen und Hüpfen – dafür muss man geschaffen sein. Mit unserem kleinen Quiz kannst du jetzt endlich deine Grenzen austesten. Damit du dich beim Feiern bloß nicht überforderst ;)