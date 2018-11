Tech

WhatsApp: Warum jetzt so viele Leute Weihnachtsmänner als Profilbild haben



Die Welt von WhatsApp ist nur einen App-Wechsel entfernt - manchen Twitter-Nutzern jedoch ist sie in diesen Novembertagen ein Rätsel. "Mein Vater hat als WhatsApp-Bild einen Weihnachtsmann, der dabbt", beschwert sich zum Beispiel eine Twitter-Nutzerin. "Will mich jemand adoptieren?"

Andere Twitter-Nutzer wirken ähnlich konsterniert oder überrascht über auf WhatsApp gesichtete Rauschebart-Profilbilder. Ihre Postings drehen sich mal um die eigenen Eltern oder die Schwiegermutter, mal um Arbeitskollegen.

"WhatsApp ist voll von dabbenden Weihnachtsmann-Avataren", fasst ein Nutzer seine Freundesliste zusammen. "Einmal neues Umfeld zum Mitnehmen, bitte!"

Bibis Ehemann verbreitet das Rätsel mit



Wer wissen will, was hinter dem Phänomen steckt, braucht je Freundes- und Verwandtenkreis gar nicht viel zu recherchieren: Im Zweifel hat einem ein Kollege oder ein Familienmitglied längst den WhatsApp-Kettenbrief weitergeleitet, der die Flut an Weihnachtsmännern zu verantworten hat - das "Du kommst in ein Zimmer"-Weihnachtsrätsel.



Diesem Rätsel kann man dieser Tage sogar jenseits von WhatsApp begegnen, auch als jüngerer Mensch: Der deutsche Webstar Julienco etwa, dessen Frau Bibi kürzlich ein Baby bekommen hat, teilte es Sonntagabend per Instagram-Story mit seinen 4,7 Millionen Abonnenten.

Die Runde macht das Rätsel folgendermaßen (der prominente Tippfehler gehört dazu):