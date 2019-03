Zugegeben: Reda hat in dieser Position nicht mehr viel zu verlieren. Sie tritt zur kommenden Europawahl nicht an, sitzt also nur noch bis Mitte Mai im Europaparlament. Gleichzeitig hat der Parteikollege, um den es in dem Fall geht, bereits angekündigt, sein eventuelles Mandat nicht anzutreten (Piratenpartei).

Ist das also alles nur ein Nachtreten gegen eine Partei und einen Arbeitsplatz, die Reda nun verlässt? Nein.

Denn es braucht noch immer Mut, sich mit dem Thema Sexismus in die Öffentlichkeit zu wagen. Und es ist leider noch immer notwendig.

1 Weil Sexismus und sexuelle Übergriffe im Europaparlament nicht nur bei der Piratenpartei ein Problem sind.

Um zu verstehen, was an Julia Redas Schritt so besonders ist, muss man einen kurzen Schlenker zum Sommer 2017 machen. Damals zeigte das weltweite Echo der MeToo-Bewegung, dass Sexismus und sexuelle Übergriffe überall geschehen.