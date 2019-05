Trifft man sie heute, fast zwei Jahre später, braucht es viel Fantasie, um sie sich als Schlepperin vorzustellen. Zoe trägt einen roten Filzmantel. Die dunkelblonden Haare hat sie locker zum Dutt gebunden, an den Ohrläppchen hängen goldene Stecker. Denkt man in Klischees, könnte sie auch Jurastudentin oder junge Ärztin sein. Tatsächlich ist Zoe gelernte Bootsbauerin. Sie weiß, wie man Jachten baut und Schiffe auf Vordermann bringt.

Wie kommt man vom Schwarzwald aufs Mittelmeer?

Zoe wuchs in Freiburg in behüteten Verhältnisse auf. Schon als Kind segelte sie mit ihrem Vater auf dem Schluchsee. Irgendwann machte sie den Bootsführerschein.

Zum ersten Mal in Kontakt mit Geflüchteten kam Zoe 2015, als innerhalb weniger Wochen Hunderttausende Menschen Deutschland erreichten. Wie in vielen Städten bildete sich auch in ihrer Heimat Freiburg ein spontanes Netzwerk von Freiwilligen, die helfen wollten. Zoe lernte damals fürs Abitur, nebenbei half sie jungen Geflüchteten im Alltag, kochte mit ihnen, spielte nachmittags Fußball. Abends sah sie im Fernsehen, wie viele Menschen weiter im Mittelmeer ertranken. Die tödlichste Fluchtroute der Welt, sagte die Uno. "Ärzte ohne Grenzen" begann eine private Rettungsmission, doch das Sterben ging weiter.

Einige Monate später hörte Zoe von zwei Abiturienten aus Berlin. Sie hatten eine kleine Hilfsorganisation namens "Jugend rettet" gegründet und ein altes Schiff namens "Iuventa" gekauft. Jetzt suchten sie Freiwillige für eine Rettungsmission. Kurz nach dem Abi, im Herbst 2016, schickte Zoe der Gruppe eine Chat-Nachricht: "Ich habe die notwendigen Bootsführerscheine und kenne nautische Begriffe auf Englisch. Ich will helfen."

Zoe wurde das jüngste Crew-Mitglied auf der "Iuventa".

Ein halbes Jahr später reist sie in Richtung Süden. Auf der "Iuventa" kommen Menschen aus ganz Europa zusammen. Bei dieser Mission sind es 14 Crew-Mitglieder. Manche wie Dariush, der deutsche Kapitän, sind schon über 40 Jahre alt. Die meiste eher Mitte Zwanzig. Laura, eine Medizinstudentin aus Manchester. Miguel und Miguel, ein spanischer Feuerwehrmann und ein portugiesischer Astrophysiker. Zoe, die gerade eine Ausbildung zur Bootsbauerin begonnen hat, ist mit 20 die jüngste im Team. Wie viele andere habe sie ihren gesamten Jahresurlaub genommen, um helfen zu können, erzählt Zoe.

Damit die Crew trotz ihrer Unterschiede gut zusammenarbeiten kann, gibt es feste Aufgaben. Zoes Aufgabe ist es, zusammen mit einem der beiden Miguels das Beiboot zu steuern. Während der zwei Wochen auf See rettet die Crew oft von morgens um vier bis in die nächste Nacht hinein. Die Aufträge kommen von der Seenotrettungsleitstelle MRCC in Rom. Wird ihr ein Notfall gemeldet, bittet sie nahegelegene Schiffe um Hilfe. Oft meldet sich die "Iuventa".

Die Motoren werden immer schwächer, die Boote immer voller

Die Flüchtlingsboote, um die es geht, sind marode und überfüllt. Wo Platz für 30 Personen vorgesehen war, saßen oft viermal so viele Menschen, erzählt Zoe. Viele sind dehydriert. Es ist Hochsommer, die Sonne brennt am Himmel. Doch in dieser Zeit gilt die Flucht wegen des ruhigeren Seegangs als am sichersten. Täglich starten neue Holzkutter und Schlauchboote. Viele sind kaum noch für die Überfahrt nach Europa geeignet. Für "Jugend rettet" ist deshalb klar, dass es sich um Notfälle handelt. "Wenn ein überfülltes Schlauchboot voller Nichtschwimmer 25 Kilometer vor der Küste treibt, sind die Menschen darauf in Lebensgefahr. Man muss sie retten. Das ist Seerecht", sagt Zoe.