Dieser Fehler aus "Die Simpsons" ist erst 23 Jahre später aufgefallen

Ein Tweet zeigte den Fehler auf.

In einer 23 Jahre alten Folge der Serie "Die Simpsons" ist einem Produzenten der Serie erst am Mittwoch ein Fehler aufgefallen, den man so nicht erwartet hätte. Als Reaktion posten Fans immer mehr Fehler. Offensichtlich sollten die Macher der Serie häufiger mal auf den Hintergrund in den Szenen achten.