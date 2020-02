Musik

Dein Spotify-Jahresrückblick ist Mist? Kein Problem, meiner auch!

Spotify liefert eine echte Enttäuschung.

2017 war für mich ein verdammt aufregendes Jahr: Erst eine Weltreise, dann ein traumhafter Sommer in Frankreich, danach eine Trennung und schließlich ein neuer Job. Alles war mit dabei.

Und die richtige Musik lieferte mir den Soundtrack zu jeder dieser Situationen: Egal wo ich bin, die Kopfhörer sind immer mit dabei. Ob Hoch oder Tief, es gibt immer den passenden Song dazu.

Seit einigen Tagen bietet mir der Streamingdienst Spotify netterweise eine Sammlung zu dem Chaos in meinem Leben an. "Deine Top-Tracks aus 2017" nennt sich diese Playlist. Enthalten sind die Tracks, die jeder Nutzer am meisten gestreamt hat. Was ich also am häufigsten dieses Jahr gehört habe, landet dann in dieser Liste. Ich bin gespannt.



Für mich kann es dieses Jahr nur einen Hit geben.