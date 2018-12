Genau dafür, um herauszufinden, welche Behandlung die beste ist, gebe es auch bereits die psychotherapeutische Sprechstunde. Wie erfolgreich die ist, sollte nun erst einmal untersucht werden, bevor es zu einer neuen Regelung kommt, wie sie Spahn vorschwebt.

3 Wie geht es jetzt weiter?

Sartorius reichte gemeinsam mit den Psychotherapeuten-Verbänden eine Petition gegen den Passus in Spahns Gesetzentwurf ein – in den vergangenen Tagen stieg die Zahl der Unterschriften sprunghaft an und erreichte die nötigen 50.000 Unterschriften, damit die Forderungen im Petitionsausschuss des Bundestags angehört werden können. In einer öffentlichen Beratung des Ausschusses wird dann darüber diskutiert – und entschieden, ob es Thema für den Bundestag wird.