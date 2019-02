Streaming

Netflix zeigt diese Woche neu "Annihilation" mit Natalie Portman

Du mochtest "Arrival"?

Auf Netflix geht es diese Woche nicht mit rechten Dingen zu: Im Film "Annihilation" (auf Deutsch "A uslöschung") von "Ex-Machina"-Regisseur Alex Garland wird ein ganzes Gebiet von der Zivilisation abgeschnitten und von unbekannten Mächten kontrolliert. In "Insidious" muss eine Familie nach mysteriösen Vorfällen einen Parapsychologen hinzuziehen und auch in "Paranormal Activity" wird ein Pärchen von dämonischen Gestalten um den Schlaf gebracht.

Im japanischen Anime "Children of Whales" geht es in Staffel 1 um einen Jungen mit besonderen Kräften, der wie andere Mitbewohner seiner Insel denkt, dass sie die einzigen Menschen sind und entdeckt eines Tages doch ein besonderes Mädchen auf einer anderen Insel . Was führt außerdem Red Reddington in Staffel 4 von "The Blacklist" im Schilde?