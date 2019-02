Nun lenkt er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" ein. Ein bisschen. Zwar will er am Paragrafen nichts ändern – aber falls es ein "berechtigtes, bisher noch nicht abgedecktes Bedürfnis nach objektiven Informationen" für Frauen geben sollte, "werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen".

Er wolle auch mit Ärzten und Beratungsstellen reden. Denkbar wäre laut Spahn, dass Werbung für Abtreibung verboten bleibe, neutrale Information aber erlaubt werde.

Es ist genau das, was viele Frauen bisher gefordert haben.