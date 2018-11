Kein Problem, Jens Spahn versucht es einfach immer wieder.

Die neue Idee: Leute ohne Kinder sollen mehr als ohnehin schon in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen als Menschen mit Kindern. Aber wieso? Für die Gerechtigkeit, sagt Jens Spahn.

Schließlich basiere auf diesem Prinzip des deutschen Sozialstaates: "Im Umlagesystem bekommen die Alten das Geld von den Jungen – auch, wenn es die Kinder der anderen sind", schreibt Spahn in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Die Rente der Alten besteht aus den Einzahlungen der Jungen. Doch leider gibt es immer mehr alte und immer weniger junge Leute – was den Kostendruck auf letztere erhöht. Das bedeutet, so der Gedanke von Spahn: Wer Kinder bekommt, leistet einen größeren Beitrag zum Erhalt des Systems als Kinderlose.