Es ist der erste Anschlag in Berlin, aber es ist nicht der erste, der uns traf. Wir entwickeln Routine im Umgang mit etwas, mit dem wir keine Routine haben sollten: dem Terror. Natürlich sind wir traurig und die Sinnlosigkeit, mit der zwölf Menschen sterben mussten, lässt sich niemals ertragen. Aber wir haben gelernt, mit dem Entsetzen umzugehen.

Als ich am Montagabend auf mein Handy schaute, las ich nicht zuerst die Eilmeldungen. Stattdessen erfuhr ich vom Anschlag an der Berliner Gedächtniskirche durch den Safety Check bei Facebook. Freunde hatten mich aufgefordert anzugeben, ob ich in Sicherheit bin.