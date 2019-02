Für dein Buch hast du auch ein Münchner Paar besucht – zwei Frauen, die mithilfe einer Samenspende ein Kind bekommen haben. Vor welchen Herausforderungen stehen sie?

Die beiden Frauen ziehen das Kind gemeinsam groß, sie schließen den leiblichen Vater dabei aber nicht aus. Allerdings sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, dass die nicht-leibliche Mutter die Chance bekommt, das Kind zu adoptieren – um die gleichen Rechte wie die leiblichen Eltern zu haben.

So kommt es zu absurden Situationen: In der Kita darf sie nicht unterschreiben, was ihr Kind essen darf, obwohl sie ihm jeden Tag zu Hause das Essen zubereitet. Am Flughafen wird sie gefragt, ob sie die Mutter sei und wirklich ihr Kind mitnehmen dürfe. Und sollte die leibliche Mutter sterben, hat die zweite Mutter gar keine Rechte am Kind.

Du hast ganz viele Herausforderungen und Probleme beschrieben, aber wie lösen wir sie?

Wir sollten Familie nicht immer als einen ideologischen Wert betrachten, sondern als nüchterne Finanzinvestition. Steuern, Versicherungen, Rente, Arbeitszeitmodelle – alles sollte aus dem Blickwinkel von Familien gedacht werden.



Außerdem gibt es so viele Maßnahmen, die gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Eine Familienkasse könnte helfen, Struktur in das Wirrwarr zu bringen, damit Familien überhaupt wissen, welche Möglichkeiten sie haben.

Was ist dein privates Ziel? Familienministerin?

Dann eher Finanzministerin, da kann ich mehr für Familien tun.

Die Familienpolitik an sich gibt es nämlich gar nicht. Nicht das Familienministerium entscheidet, wie Familien leben – das passiert andernorts. Eben im Finanz- und Arbeitsministerium, oder im Innenministerium – wenn es um die Infrastruktur geht.

Es bräuchte eigentlich eine Finanzministerin mit Kindern, die die Bedürfnisse von Familien kennt.