In Chemnitz laufen seit Tagen Rechtsradikale durch die Straßen, rufen ganz offen Hetzparolen und greifen Menschen an (bento). Mal wieder schaut ganz Deutschland nach Sachsen und fragt sich: Was ist da los?

Gleichzeitig ertönen Stimmen, die fordern: Keine pauschalen Verurteilungen, nicht alle Sachsen sind Nazis. Das stimmt natürlich. Trotzdem scheuen sich vor allem die verantwortlichen Politiker seit Jahren, Sachsens strukturelles Problem mit Rechtsradikalismus zu benennen. (SPIEGEL ONLINE)

In einem neuen Song nimmt sich Jan Böhmermann genau dieses Problem vor – und schiebt den Finger richtig tief in die Wunden des sächsischen Selbstverständnisses. Böhmermann haut innerhalb von knapp fünf Minuten einfach gesammelt auf alle drauf.