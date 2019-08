Was bleibt uns also? Passiv konsumieren wir das, was uns im Netz und Talkshows in kleinen Häppchen serviert wird. Kein Wunder, dass die markigen Aktionen der (sehr guten) Abgeordneten der PARTEI im Europaparlament so viel Aufmerksamkeit bekommen: Fünf Minuten zuzusehen, wie der Finger in die Wunde gelegt wird, ist alles was uns bleibt. Schnell ein Like da lassen, Veränderung nicht in Sicht.

So funktioniert nun auch die "Kandiatur" Jan Böhmermanns. Sie bietet politikverdrossenen Deutschen die Möglichkeit, sich über den Zustand der SPD zu beschweren, ohne sich mit lästigen Inhalten oder ernsthaften Alternativen auseinandersetzen zu müssen.

Denn Inhalte blieben in der Video-Kandidatur zuerst komplett aus, sie wurden im Online-"Bürgerdialog" aber zaghaft und mit doppeltem Boden nachgereicht. So richtig wollte Böhmermann sich neben der Forderung nach einer 100%-Erbschaftssteuer ab 1 Million Erbsumme, Abschaffung der GroKo und 7.000 Euro bedingungslosem Grundeinkommen für Ostdeutschland aber nicht aus der Nase ziehen lassen.

Er komme ja sowieso mit eher dem "Personality-Ticket" ins Rennen, als mit Inhalten.

Ob so die SPD gerettet werden kann, bleibt zu bezweifeln. Aber immerhin hatten wir was zu Lachen, als sie unterging.