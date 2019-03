3 Tag 2: Verbünden, nicht spalten

Ardern kündigte direkt nach dem Anschlag an, das Waffengesetz zu ändern – und das, obwohl ihre Labour-Partei eine Regierungskoalition mit der nationalistischen Partei New Zealand First bildet. Vize-Premier Winston Peters war in der Vergangenheit immer konsequent gegen schärfere Waffengesetze, doch Ardern nutzte den politischen Moment nach Christchurch für einen radikalen Schritt – sie einigte sich mit ihrem politischen Gegenüber.



Besonders klug: Sie ließ Peters das Ganze auch noch verkünden. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gab sie die Frage zum Waffengesetz an ihn weiter. Peters, konfrontiert mit einem Land in Entsetzen über den Anschlag, sagte daraufhin: "Am Freitag, den 15. März um ein Uhr nachmittags hat sich unsere Welt verändert, und unsere Gesetze werden es auch." (tagesschau)