Warnungen aus dem Bundesvorstand

Der Bundesvorstand der AfD hatte zuvor deutlich vor einer weiteren Zusammenarbeit mit Pegida und ähnlichen Bündnissen gewarnt. In einem Beschluss hieß es demnach:

"Auf Grund der Erfahrungen nach den Vorkommnissen in Chemnitz empfiehlt der Bundesvorstand allen Mitgliedern der Alternative für Deutschland dringend, nur an solchen Kundgebungen teilzunehmen, die ausschließlich von der AfD angemeldet und organisiert worden sind."



Die Diskussion ist für die Partei auch deshalb so bedeutend, weil sie nach den Ausschreitungen in Chemnitz erneut eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz fürchten muss. Erst in der vergangenen Woche richtete der Bundesvorstand eine eigene Arbeitsgruppe ein, um eine Beobachtung zu verhindern. Intern sollen die Mitglieder bereits "Sonderermittler" genannt werden. (SPIEGEL ONLINE)