Island hat sich zum Weltfrauentag selbst ein Geschenk gemacht. Als erstes Land der Welt will es ein Gesetz voranbringen, das gleiche Löhne für Frauen und Männer durchsetzt. Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeiten müssen künftig nachweisen, dass sie ihren Angestellten unabhängig vom Geschlecht das Gleiche bezahlen.

Das Ziel: Bis spätestens 2022 soll der sogenannte "Gender Pay Gap" – also die Lohnlücke zwischen Mann und Frau – geschlossen werden. "Die Zeit ist reif, um mal etwas Radikales in diese Richtung zu unternehmen", sagte der isländische Sozialminister Thorsteinn Viglundsson zur Verkündung des Gesetzes am Mittwoch ("The Independent"). Es soll noch im März im Parlament vorgestellt werden. Die Chancen stehen gut, dass es angenommen wird.