Kinder aus solchen Lagern rauszuholen sei dringend geboten, sagt Anastasia Isyuk vom Internationalen Roten Kreuz. Die Organisation versucht vor Ort in den Lagern zu helfen und Kontakte zwischen Inhaftierten und Verwandten in Europa herzustellen. In den kurdischen Lagern sitzen nach Rot-Kreuz-Angaben ehemalige IS-Kämpfer aus mehr als 60 Ländern.

"Egal, welche Verbrechen er begangen hat, niemand darf außerhalb des Rechts stehen", sagt Isyuk. Allerdings würden viele Familien und ihre Kinder in den kurdischen Gefangenenlagern unter zum Teil unwürdigen Bedingungen inhaftiert.

Die medizinische Versorgung sei mangelhaft, die Verpflegung auch. Krankheiten wie Syphilis und Typhus würden sich immer weiter ausbreiten. Die Lager seien überfüllt, die kurdische Selbstverwaltung mit den Insassen überfordert. Seit dem vergangenen Jahr mehren sich die Berichte über Kinder, die in den Lagern verhungerten. Kinder, auch falls sie in bewaffneten Gruppen mitkämpfen mussten, sind in erster Linie Opfer, sagt Isyuk: "Wir dürfen diese Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern bestrafen."

Doch die Bundesregierung zögert im Umgang mit deutschen IS-Anhängern – und damit wird es auch schwierig für die mitinhaftierten Kinder.

Als der IS 2014 sein "Kalifat", ein muslimisches Hoheitsgebiet, ausrief, strömten Dschihadisten aus aller Welt herbei. Allein aus Europa kamen mehr als 5000 Personen (Soufan Group). Aus Deutschland waren es knapp 1000, Danischs Ex-Frau und Nadjas Bruder waren zwei von ihnen. Die Terrormiliz umwarb junge Deutsche vor allem mit Videos im Netz. Was viele lockte, war eine Utopie von Gemeinschaft: strenge Verhaltensregeln plus verklärtes Heldentum.