Was mich nervt: Heute erst: Ich bin an Autos vorbeigegangen, die an einer roten Ampel hielten. Da dreht ein Typ die Scheibe runter, steckt den Kopf raus und brüllt irgendeine Anmache rüber. Ätzend.

Was mich stark macht: Zwei unangenehme Typen haben mich an der U-Bahn-Haltestelle ständig angeguckt, dann gecheckt, wo ich mich in der Bahn hinsetze und sich mir extra direkt gegenübergesetzt. Da habe ich kurz überlegt und gesagt: "Geht ihr bitte wieder raus?" Und die sind tatsächlich wieder aus der Bahn ausgestiegen! Das war Empowerment.

Pia, 20 Jahre alt, Veranstaltungstechnikerin