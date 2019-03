Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben: Das Rollenkonzept, dass der Kollege mit dieser Frage im Kopf hat, ist schon lange überholt.

Und selbst wenn so manche Frau gerne backt, vielleicht hat sie keine Zeit oder Lust? An alle Steffen Hensslers und Tim Mälzers dieser Welt: Ran an den Herd!

Wir haben schließlich auch kein Problem damit, den Sixer Bier mitzubringen.