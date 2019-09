Das Aufenthaltsgesetz verlangt "Einfache deutsche Sprachkenntnisse", also Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 des europäischen Referenzrahmens. In den Prüfungszielen des Goethe-Instituts klingt das so: "Entschuldigen Sie, die Heizung funktioniert nicht", "Schon 10 Uhr, und er ist immer noch nicht da" und: "Was? Du bleibst zu Hause? Schade!" Auch "Ich liebe dich!" gehört dazu. (Goethe Institut)