So schön war der Festivalsommer 2019!

Wir spielen noch mal alle Hits





Oh nein, es ist schon wieder so weit: Draußen wird es langsam zu kalt zum Campen, und was gerade noch ein Festival-Gelände war, liegt jetzt still im frühen Abendlicht. Die Menschen – eben noch am Tanzen und Singen und Feiern – verstecken sich jetzt lieber in ihren Wohnungen, hängen auf der Couch und holen die ganzen Serien nach, für die sie im Sommer keine Zeit hatten. Und auch die Bands ziehen sich in ihre Studios zurück wie Füchse in ihren Bau, um zu überwintern und vielleicht ein neues Album aufzunehmen.

Es fällt uns schwer, das zuzugeben, aber jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei: Die Festival-Saison 2019 ist ziemlich zu Ende.