Die meisten der etwa 60 jungen Menschen hier haben selbst einen Fluchthintergrund. Sie kommen aus dem Sudan, aus Eritrea, Ägypten oder Afghanistan. Viele sind mithilfe von Spenden und freiwilligen Helfern aus ganz Deutschland nach Kiel gereist.

Sie wollen, dass die Innenminister sie hören, wenn sie über ihre Zukunft entscheiden.

Zuhras Geschichte steht sinnbildlich für das, was viele in der Gruppe erlebt haben. Und für das, was sich in den vergangenen Jahren in Deutschland verändert hat. Den Tag, an dem sie die Bundesrepublik betrat, weiß sie bis heute: 24.08.2015. Der Sommer 2015 war der Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, aber auch einer monatelang spürbaren Willkommenskultur. An den Bahnhöfen versammelten sich Tausende Deutsche spontan, um zu helfen.