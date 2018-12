Was hat euch an der Kampagne so aufgeregt?

Es ist so ein sensibles Thema, und nicht mal die Zielgruppe ist klar benannt. Auf dem Plakat sind irgendwelche Flaggen abgedruckt – mit dabei unter anderem Eritrea, Äthopien, die Türkei. Das führt dazu, dass alle Menschen, die Verbundenheit mit den Flaggen verspüren, sich angesprochen fühlen – sei es, weil sie die Sprache sprechen, oder weil ihre Eltern in diesem Land geboren wurden. Das suggeriert, man sei unerwünscht. Auch die, die legal hier leben. Bei Geflüchteten, die sich hier etwas aufbauen wollen, genauso wie bei türkischen Gastarbeitern, oder Menschen mit einem deutschen Pass, die hier in dritter Generation leben.