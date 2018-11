Haha

Dieses Quiz schaffst du nur, wenn du wirklich aus Nordrhein-Westfalen kommst

Nordrhein-Westfalen ist so groß, dass jeder Teil seine Eigenheiten hat. Der Rheinländer: absolute Quasselstrippe. Der Westfale: will die meiste Zeit in Ruhe gelassen werden. Die einen haben den Karneval, die anderen ihre Schützenfeste. Fans von Borussia Dortmund können den FC Schalke nicht ab – und andersherum. Den Kölner Dialekt versteht in Herford niemand.

Aber in einem sind sich alle auf jeden Fall einig:

Nordrhein-Westfalen ist einfach das beste Bundesland.