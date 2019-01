4 Wie Indymedia auf die Magnitz-Meldung reagiert hat

Die Betreiber der Seite sind bislang nicht für intensive Öffentlichkeitsarbeit bekannt. Auch im Fall des angegriffenen AfD-Politiker Frank Magnitz war bislang wenig zu hören, nur das angebliche Bekennerschreiben verschwand nach einiger Zeit wieder von der Seite.

Am Freitagmorgen, um 2.08 Uhr, gab es dann doch eine Form der Aufarbeitung. In einem Text, der an die "Liebe Polizei, liebe doofe Presse" adressiert war, wurde die öffentliche Diskussion kritisch unter die Lupe genommen. "Fallt ihr wirklich auf ein so extrem offensichtlich und geradezu lächerlich falsches Bekennerschreiben rein?", hieß es darin weiter.

Es war allerdings nicht die Stellungnahme der Indymedia-Initiatoren. Sondern nur ein neuer anonym hochgeladener Text.

Wir haben die Betreiber von de.indymedia kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. Sofern wir eine Antwort erhalten, reichen wir diese nach.