Wer oder was hat dich auf dieser Reise am meisten überrascht?

Allen meinen Interviewpartnerinnen war sofort klar, was sie sagen wollten. Sie wirkten unheimlich politisiert und waren sich ihrer Rolle als Frau und den Problemen sehr bewusst. Viele fanden aber schade, dass indische Frauen in Medien hauptsächlich als Opfer dargestellt werden. Zwei Journalistinnen, die ich interviewt habe, sprachen darüber, wie wichtig es war, dass der Metoo-Moment auch in Indien ankam. Weil Frauen dadurch feiern konnte, was sie bereits erreicht haben. Zu zeigen: Ich fühle mich in der Lage, "me too" zu sagen.

Was ich noch spannend fand war, dass finanzielle Unabhängigkeit keine alleinige Antwort ist. Die freie Journalistin Vatsala aus Bangalore erzählte mir beispielsweise, wie viele erfolgreiche Frauen aufhören zu arbeiten, weil der Mann ausreichend verdient. Die Familien erwarten das von ihnen, damit sie sich der Familie widmen, oder weil es als Statussymbol gilt. Auf die Frage, was Unabhängigkeit für sie bedeutet, sagte Vatsala: "It’s a mindset." Und das zu ändern dauert eben lange.