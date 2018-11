Der Winter steht an – und viele Obdachlose brauchen in den kommenden kalten Monaten Unterkünfte für die Nacht. In Berlin könnte es für viele Obdachlose aber dieses Jahr knapp werden. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben angekündigt, keine Kälteplätze mehr in U-Bahnhöfen bereitzustellen. (bento/Berliner Zeitung)