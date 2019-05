Wie spricht man mit denen, die Impfungen grundsätzlich ablehnen? Wie können sich Kinderärzte wehren, wenn in öffentlichen Diskussionen plötzlich ihre Schlagfertigkeit mehr zählt als ihre fachliche Kompetenz?

Philipp hat mit seiner Professorin für solche Gespräche eine Leitfaden entwickelt, der aus vielen lila, orangenen und türkisen Karten besteht. Was auf ihnen steht, erinnert ein bisschen an Brettspiele oder Kochbücher: Wenn das passiert, tue dies, tue jenes.

Es ist so etwas wie ein Rezept für Ärzte, die bislang noch keine Therapie gegen Impfgegner gefunden haben.

Ganz am Anfang des Leitfadens steht eine Frage, von der man denken könnte, dass sie überflüssig ist: “Gibt es ein Argument?" Sie soll die Nutzerinnen und Nutzer des “Algorithmus” innehalten und überlegen lassen: Auf was muss ich hier eigentlich reagieren?

Wenn es den Gesprächspartnern offensichtlich nur Gefühle ansprechen oder rhetorische ablenken wollen (“Impfen ist doch Sozialismus, das hatten wir schon mal!”), rät Philipp, das direkt anzusprechen. Andere Zuhörerinnen und Zuhörer sollen so merken, dass es um Manipulation geht, nicht um eine echte Auseinandersetzung.

Im Publikum halten jetzt ein paar ältere Zuhörer ihre Smartphones hoch, um Philipps Anleitung zu fotografieren.

Andere Karten zeigen, wie man auf inhaltliche Fragen reagiert. Wenn Patienten in der Sprechstunde fragen, ob Impfungen für Kinder "hundertprozentig sicher" sind, sollen Ärzte im Gespräch offen darauf eingehen, dass so etwas in der Medizin praktisch nie möglich ist, Nicht-Impfen in fast allen Fällen aber deutlich gefährlicher.

Philipp diskutiert mit seinen Zuhörern über den Leitfaden. Viele im Raum haben eigene Erfahrungen, sie scheinen froh zu sein, auf der Impfkonferenz endlich einmal darüber sprechen können. Wo braucht es die Empathie eines geduldigen Hausarztes und wo die Entschlossenheit des studierten Experten, der sich eben auskennt?

Auf die Frage, ob Impfungen nicht nur ein gutes Geschäft für Pharma-Lobbyisten und Ärztinnen seien, rät ein älterer Mediziner, mit Humor zu kontern: "Wir hätten doch viel mehr zu verdienen, wenn alle hier ungeimpft sind!"

Philipp gefallen solche Diskussionen. Er will, dass sich die Ärzte bewusst machen, wie Debatten funktionieren und was Worte bewirken können. Warum Begriffe wie "Kinderkrankheiten" im Gespräch mit Patienten vielleicht harmloser klingen, als es eigentlich gemeint ist. Im Medizin-Studium spielt so etwas bislang kaum eine Rolle. Doch in der Auseinandersetzung mit verunsicherten Patienten könnte es am Ende hilfreicher sein als eine Impfpflicht.