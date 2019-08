Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Debatte um Kriminalität durch junge, geflüchtete Männer. Die Boulevardmedien zeichnen ein Bild des impulsiven und aggressiven Flüchtlings. Liberale Stimmen sagen: Wer nicht arbeiten darf, muss eben anders Geld ranschaffen.

Ich denke, das zeigt genau das Problem. Das rechte Medien-Narrativ macht Kriminalität zur Pathologie einer bestimmten kulturellen Gruppe. Von linker Seite schauen wir nur auf strukturelle Hürden und Ungleichheiten.

Beide haben dasselbe Problem: Die Mehrheit aus der kulturellen Gruppe und die Mehrheit der Armen sind gar nicht kriminell. Aber ihre Perspektive führt auf der rechten Seite zu rassistischen Stereotypen. Und auf der linken zu einer Art Paternalismus: Wir erwarten von dir weniger, weil du von unten kommst. Letzteres Weltbild ist bereits in viele Institutionen gesickert.

Wie meinst du das?

In Nordamerika haben wir Schulen, die es nicht schaffen, arme Jungs mit Minderheitenhintergrund zu bilden. Statt zu sagen: Die Lehrer machen ihren Job nicht, sagen wir: Es gibt institutionellen Rassismus und deshalb scheitern sie. Bis wir dieses diffuse Problem lösen, das niemand genau messen kann, müssen wir eben damit rechnen, dass die Kinder leiden.

Aber gerade in den USA kann man institutionellen Rassismus doch sehr gut beziffern. Mit der Aufhebung von Rassentrennung in Schulen zum Beispiel sind die durchschnittlichen akademischen Leistungen damals deutlich gestiegen. (Studie) Seit die Schulen sich wieder mehr abschotten, sinken sie. "Institutioneller Rassismus" bedeutet doch genau das: Eine solche Häufung, dass sich das in statistischen Daten spiegelt.



Ja, aber es heißt dann auch: Wenn Schwarze in den USA 15 Prozent der Bevölkerung sind, sollten sie auch 15 Prozent in jeder Institution sein. Wenn sie weniger stellen, erklären wir das mit Rassismus. Und das halte ich für gefährlich. Denn dann geht es nicht mehr um die moralischen Entscheidungen einzelner Menschen – und niemand wird verantwortlich gemacht. Ich glaube auch nicht, dass die Kränkung, jemanden einen Rassisten zu nennen, hilfreich ist.

Wie soll man es denn sonst nennen?

Das Problem ist: Das Wort Rassismus ist überstrapaziert. Wenn wir Rassismus sagen, meinen wir die Vorurteile zwischen Menschen innerhalb eines Systems. Also zum Beispiel Polizisten: Wen sie stoppen, wen sie verhaften, gegenüber wem sie Gewalt anwenden. Das Ziel sollte sein, das zu Individuen zurückzuverfolgen. Wenn ein Polizist mehr Schwarze verhaftet als alle anderen, sollten wir aufmerksam werden.

Was hältst du vom Begriff "toxische Männlichkeit"?

Ich benutze das Wort nicht. Viele Männer, die das hören, glauben, man würde sie beleidigen. Obwohl das meist nicht so gemeint ist. Natürlich sind Männer ein Problem, die Männlichkeit mit Aggression und Gewalt gleichsetzen. Und natürlich muss man darüber reden.

Wie?

Indem man ihnen neue Identitäten gibt, ohne sie zu politisieren. Auch das gilt für Extremisten genauso wie für Gangmitglieder. Erfolgreiche Programme sagen zum Beispiel: Du warst ein gewalttätiger Mann – jetzt wirst du ein guter Vater. Was ist ein guter Vater? Einer, der regelmäßig Unterhalt bezahlt und eine Beziehung zu seinem Kind hat. Es geht um dich als Individuum: Wie hast du dich bisher benommen? Welche Entscheidungen triffst du zukünftig in deinem Leben? Das ist der Unterschied zu Identitätspolitik: Man stellt nicht als Gruppe Anspüche an die Gesellschaft. Es geht um den Einzelnen.