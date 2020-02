Ihr Haus - das sind vier Stockwerke direkt an der Uni mit Platz für mehrere WGs, geplant sind ein Sportraum und ein kleines Studio. Vor der Fassade hängt bereits ein Banner: "Halle ist nicht Hamburg. Patriotismus statt Linksextremismus". In Zukunft sollen hier regelmäßig eigene Veranstaltungen stattfinden, es soll ein “Stück Freiraum für Kultur, Leben und politische Arbeit” werden, so hatten die “Identitären” Anfang Juli verkündet. Es wäre das erste seiner Art.

Seither steht Halle nicht mehr still: Engagierte Studenten wie Dennis und Linh verteilen Flugblätter, diskutieren, überall am Campus kleben Sticker gegen und immer wieder auch für die “IB”.

Spätestens seit den Pegida-Demonstrationen streitet Deutschland wieder über die Fragen, die jetzt in Halle auf kleinstem Raum verhandelt werden:

Sollten auch Rechte das Recht haben, für ihre Ideologie zu werben? Ihr Gedankengut zu verbreiten? Und wo ist die Grenze zwischen konservativ und rechts? Die “Identitären”, so viel steht fest, sind nicht nur besorgte Bürger.