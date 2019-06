Spürt man der Identitären Bewegung im Netz nach, ist die Antwort einfach: Wer das Vaterland retten will, muss einfach nur saufen.

So suggeriert es zumindest der "IB Laden", der Fanshop der Identitären. Dort wird das "Pils Identitär" verkauft. Wer sechs Flaschen für 24,99 Euro erwirbt, unterstütze damit "patriotische Projekte" in Deutschland und zudem heimische Brauereien statt ausländische. "Dein Geld bleibt bei unseren Leuten", verspricht die Homepage der Identitären.

Aber mit den Bier-Einnahmen allein chartert sich natürlich kein Schiff im Mittelmeer und kauft sich kein Haus in Halle. Also: Wie kommt die Identitäre Bewegung an all das Geld für ihre Aktionen? Und was sagt das über die wahre Größe der selbsternannten "Bewegung" aus?