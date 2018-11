Wir haben mit Eric Wallis, dem Dozenten auf der Bühne, über die seltsame Begegnung gesprochen:

Herr Wallis, was ist da passiert?

Das war eine Veranstaltung im Rahmen der 24-Stunden-Vorlesung an der Uni Greifswald. Mein Thema ist Framing, also wie Worte unsere Wahrnehmung manipulieren können. Ich sprach gerade darüber, warum Rechte so oft von Kontrollverlust reden. Das ist ein heftiger Begriff, der die Wahrnehmung verbiegt. Ich denke bei Kontrollverlust in Deutschland zum Beispiel an die zerstörten Städte im Zweiten Weltkrieg.