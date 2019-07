Wer schon mal auf einem Festival war, der weiß, dass da so einiges liegen bleibt –besonders auf dem Campingplatz. Unter anderem auch Schlafsäcke, Isomatten und Zelte. Anstatt das alles wegzuwerfen, sammelt der Verein Hanseatic Help die Sachen ein und spendet sie an Obdachlose in Hamburg.

Unter dem Motto "Dein Zelt kann ein zuhause sein" schwärmen die freiwilligen Helfer über das Camping-Gelände aus und animieren die Besucher zum Spenden. Ungefähr 600 Teile wurden 2017 auf dem Hurricane–Festival gesammelt. Auch dieses Jahr rechnet Julika von Hanseatic Help damit, dass der Lastwagen wieder voll wird. Von den gesammelten Zelten gehen auch einige nach Südeuropa. Dort werden sie an ankommende Flüchtlinge gespendet.

Wie das alles funktioniert, siehst du oben im Video.