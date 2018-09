Worum geht es?

Im Juni kündigte Horst Seehofer an, alle Geflüchtete zurückzuweisen, die an der deutsch-österreichischen Grenze ankommen, aber zuvor in einem anderen EU-Land einen Asyantrag gestellt haben. Merkel hielt nicht viel von diesem Plan und wies Seenhofer an, die Zurückweisungen in einzelnen Abkommen mit den betroffenen Ländern zu klären. (bento)



Mit Spanien und Griechenland einigte sich der Innenminister schnell. Die Absprache mit Italien gestaltete sich schwieriger.