Ricarda Lang, Sprecherin der Grünen Jugend, sagt:

"Seit die Bayernwahl vorbei ist, ist die öffentliche Wahrnehmung für Seehofer nicht mehr so groß. Aber dass der Innenminister nach wie vor eine krasse Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ist, zeigt sich zum Beispiel in der Kriminalisierung von zivilen Seenotrettern oder in seinem Vorgehen gegen das Satire-Video der Seebrücke. Wenn wir über den autoritären Umbau in Europa sprechen, dürfen wir nicht nur nach Polen oder Ungarn schauen, sondern müssen uns auch damit beschäftigen, dass unser Innenminister die Rechtsstaatlichkeit immer wieder mit Füßen tritt."