Vor allem die von Seehofer geplante "erweitere Vorbereitungshaft" lässt sich laut Oberhäuser nicht mit der Verfassung in Einklang bringen. "Wenn jemand keine Papiere hat, was soll dann noch Inhaftierung bringen?", sagt der Anwalt. "Nicht jeder, der Ausreisepflichtig ist, steht in Verdacht Straftaten zu begehen." Einfach willkürlich Menschen einzusperren, sei ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Und die gelten für jeden, auch für Nichtdeutsche.

Grundsätzlich ist Oberhäuser der Meinung, dass das deutsche Recht so scharf wie nie ist, "ich sehe nicht, dass man das noch ändern sollte".



4 Wie "scharf" das deutsche Asylrecht wirklich ist:

Im deutschen Grundgesetz steht, dass jeder politisch Verfolgte das Recht auf Asyl hat. Diese allgemeine Regel wurde jedoch bereits vier Mal beschnitten: